12:00 28.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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120 силовиков АТО находятся в госпиталях на лечении

Раненные в местах проведения АТО украинские защитники на данный момент пребывают на лечении в госпиталях.

120 силовиков АТО находятся в госпиталях на лечении

Так, силовики сейчас – в медучреждениях на лечении. Медучреждения, которые имеют отношение к украинскому Минобороны. Там сейчас- 121 силовик, который был ранен в боях в зоне АТО. Эти сведения распространила пресс-служба данного ведомства.

Также сейчас в курортных учреждениях ВСУ пребывают на реабилитации 103 силовика АТО. В целом же на реабилитации в госпиталях и прочих медучреждениях побывали уже около 3,6 тысячи военных, и 430 из них – только в этом году.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке страны террористы все так же нарушают режим тишины. 


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