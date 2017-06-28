120 силовиков АТО находятся в госпиталях на лечении

Так, силовики сейчас – в медучреждениях на лечении. Медучреждения, которые имеют отношение к украинскому Минобороны. Там сейчас- 121 силовик, который был ранен в боях в зоне АТО. Эти сведения распространила пресс-служба данного ведомства.

Также сейчас в курортных учреждениях ВСУ пребывают на реабилитации 103 силовика АТО. В целом же на реабилитации в госпиталях и прочих медучреждениях побывали уже около 3,6 тысячи военных, и 430 из них – только в этом году.

Как сообщал УРА-Информ, на востоке страны террористы все так же нарушают режим тишины.