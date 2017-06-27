13:20 27.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Игоря Гужву выпустили на свободу - ФОТО

Утром вторника, главного редактора портала "Страна.ua" Игоря Гужву выпустили под залог на свободу. 

Игоря Гужву выпустили на свободу - ФОТО

Об этом сообщала экс-министр юстиции Елена Лукаш на своей странице в Facebook.

По словам Гуджа, он снова начнет работать и в очередной раз отверг обвинения в свой адрес.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"  Игоря Гужву подозревают в уклонении от уплаты налогов. Сначала прокуратура просила для него залог в 17 млн. 800 тыс. грн. В середине июня СБУ начало расследование деятельности издания "Вести-Репортер" в уголовном производстве, открытом по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".


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