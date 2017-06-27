882 тонн мусора вывезли из Львова за сутки

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

В сообщении говорится, что по состоянию на сегодня во Львове из 1237мусорных площадок жилищного фонда перенакопленных есть 394, что составляет 32%. В целом это 5910 тонн. В разрезе районов: Шевченковский - 110 не вывезенных площадок, Железнодорожный - 17, Шевченковский - 2, Франковский - 83, Железнодорожный - 182. Очищенные все площадки в Галицком районе.

Отмечается, что среди бюджетных учреждений из 221 площадки перенакопленных есть 12 площадок (из них 5 - у учебных заведений, 3 - у учреждений здравоохранения, 4 - у супермаркетов), а это 5% от общего количества. Тоннаж перенакопление - 180 тонн. На перегрузочных станциях находится 3600 тонн не вывезенных мусора.

То есть, в целом в городе накоплено и не вывезено 9690 тонн ТБО.

Ранее УРА-Информ сообщал, что во Львове мусор пока что не вывезен с 310 площадок.