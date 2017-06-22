В четверг в Украине будет тепло и облачно

Практически на всей территории будет без осадков, лишь в южных, восточных областях и в Крыму ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду. На юге и востоке страны ночью местами шквалы 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем удержится в пределах 22-27 градусов тепла.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 23-25 градусов.

На западе Украины в четверг сухо и жарко. Ночная температура воздуха составит 8-16 градусов выше нудя. Днем воздух прогреется до 21-29 градусов.

В северных регионах осадков также не ожидается. Температура воздуха ночью удержится в пределах 9-15 теплых градусов. Днем термометры покажут от 20 до 27 градусов.

В центре Украины также без осадков. Температура воздуха ночью будет от 10 до 15 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

На востоке страны переменная облачность, ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ночью термометры покажут от 9 до 17 теплых градусов. Днем температура воздуха составит 22-28 градусов тепла.

На юге страны сегодня ночью и утром местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза. Днем синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью удержится в пределах 14-19 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 26-31 градуса.

В Крыму сегодня местами небольшой кратковременный дождь, кое-где грозы, град. Температура воздуха ночью составит 14-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 26-31 градуса.