11:59 02.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Харькове полицейские требовали взятку от виновника аварии - ФОТО

Харьковская полиция поймала на взятке двух сотрудников патрульной полиции.

В Харькове полицейские требовали взятку от виновника аварии - ФОТО

Правоохранители вымогали деньги с виновников дорожно-транспортных происшествий. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, полиция установила, что патрульные обещали местному жителю за определенную сумму не составлять административный протокол поле аварии.

Накануне водитель совершил незначительное автоаварию без пострадавших, но скрылся с места ДТП.

Оперативники спецслужбы задержали взяточников возле здания отдела во время получения взятки в размере пятьсот долларов и одиннадцать тысяч гривен. Против задержанных открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Получение взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, следователи прокуратуры Донецкой области задержали сотрудника одной из местных прокуратур области. Чиновник попался на взятке. Он требовал от гражданина три тысячи гривен и за эти деньги обещал не открывать уголовное дело в отношении заявителя за ненадлежащее исполнение последним своих служебных обязанностей.


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