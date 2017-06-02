В Харькове полицейские требовали взятку от виновника аварии - ФОТО

Правоохранители вымогали деньги с виновников дорожно-транспортных происшествий. Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины, полиция установила, что патрульные обещали местному жителю за определенную сумму не составлять административный протокол поле аварии.

Накануне водитель совершил незначительное автоаварию без пострадавших, но скрылся с места ДТП.

Оперативники спецслужбы задержали взяточников возле здания отдела во время получения взятки в размере пятьсот долларов и одиннадцать тысяч гривен. Против задержанных открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Получение взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, следователи прокуратуры Донецкой области задержали сотрудника одной из местных прокуратур области. Чиновник попался на взятке. Он требовал от гражданина три тысячи гривен и за эти деньги обещал не открывать уголовное дело в отношении заявителя за ненадлежащее исполнение последним своих служебных обязанностей.