Во Львове коммунальные службы разобрали мусорную "баррикаду" - ФОТО

Разбирало "баррикады" коммунальное предприятие Львовспецкоммунтранс, поскольку ответственная за эту мусорную площадку частная компания Спецавтотранст-Львов не справляется с вывозом. Об этом сообщил журналистам директор коммунального предприятия.

По его словам, люди перекрыли дорогу, требуя вывоза бытовых отходов с площадки у дома №36. нам также помогали дворники, - пояснил он.

Напомним, по данным Андрея Садового во Львове накопилось около семи тысяч тонн мусора. Город могут объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации.

Как сообщал УРА-Информ, накануне во Львове ливень разнес мусор по улицам города.

В понедельник вечером на одной из улиц местные жители начали строить баррикады из мусора.