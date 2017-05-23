Во Львове коммунальные службы разобрали мусорную "баррикаду" - ФОТО

Во вторник, 23 мая, коммунальные службы Львове разобрали мусорную "баррикаду", которую вчера соорудили местные жители на улице Кондукторской во Франковском районе.
Разбирало "баррикады" коммунальное предприятие Львовспецкоммунтранс, поскольку ответственная за эту мусорную площадку частная компания Спецавтотранст-Львов не справляется с вывозом. Об этом сообщил журналистам директор коммунального предприятия.
По его словам, люди перекрыли дорогу, требуя вывоза бытовых отходов с площадки у дома №36. нам также помогали дворники, - пояснил он.
Напомним, по данным Андрея Садового во Львове накопилось около семи тысяч тонн мусора. Город могут объявить зоной чрезвычайной экологической ситуации.
Как сообщал УРА-Информ, накануне во Львове ливень разнес мусор по улицам города.
В понедельник вечером на одной из улиц местные жители начали строить баррикады из мусора.