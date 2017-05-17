Убийцу боксера, разыскиваемого с 2015 года, будут судить в Одессе

В сообщении говорится, что больше года мужчина скрывался от органов следствия, из-за чего он был объявлен в международный розыск. Подозреваемого задержали правоохранители Российской Федерации и на запрос Генеральной прокуратуры Украины и передали компетентным органам Украины.

В феврале 2017 года подозреваемый был взят под стражу.

Напоминаем, что в апреле 2015 года в центре Одессы между двумя мужчинами возник конфликт с применением огнестрельного оружия, в результате чего один из них был госпитализирован. Однако второй участник конфликта, решив закончить начатое, ворвался в больницу и все-таки застрелил потерпевшего, выпустив 9 пуль.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Чикаго неизвестные обстреляли машину непобежденного боксера Эда Брауна. В результате инцидента спортсмен погиб на месте.