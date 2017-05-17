14:40 17.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Убийцу боксера, разыскиваемого с 2015 года, будут судить в Одессе

Пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщает, что по состоянию на сегодняшний день в суд направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве боксера, которое произошло в одной из одесских больниц.

Убийцу боксера, разыскиваемого с 2015 года, будут судить в Одессе

В сообщении говорится, что больше года мужчина скрывался от органов следствия, из-за чего он был объявлен в международный розыск. Подозреваемого задержали правоохранители Российской Федерации и на запрос Генеральной прокуратуры Украины и передали компетентным органам Украины.

В феврале 2017 года подозреваемый был взят под стражу.

Напоминаем, что в апреле 2015 года в центре Одессы между двумя мужчинами возник конфликт с применением огнестрельного оружия, в результате чего один из них был госпитализирован. Однако второй участник конфликта, решив закончить начатое, ворвался в больницу и все-таки застрелил потерпевшего, выпустив 9 пуль.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Чикаго неизвестные обстреляли машину непобежденного боксера Эда Брауна. В результате инцидента спортсмен погиб на месте. 


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