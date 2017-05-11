Во Львове таксисты устроили перестрелку

В сообщении говорится, что когда патрульные прибыли на место происшествия, то увидели двух человек, которые находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и вели себя агрессивно. После осмотра, полицейские изъяли у одного из участников инцидента травматический пистолет.

Установив личности правонарушителей, было выяснено, что они работают местными таксистами.

На мужчин был составлен протокол. Данные лица уже неоднократно привлекались за хулиганские действия. Дальнейшую судьбу таксистов будут решать следователи Железнодорожного отдела полиции.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Львовщине женщина бросила младенца в камере хранения.