В одном из ночных клубов Одесчины произошла стрельба

В пресс-службе ГУНП в Одесской области сообщили, что сегодня ночью в городе Измаил возле одного из ночных клубов произошла драка со стрельбой.
В сообщении говорится, что причиной происшествия стала девушка, которую якобы кто-то из мужчин не пропустил пройти вперед. Защитить ее интересы выбежал мужчина, который позвал на помощь своих товарищей. В результате между двумя группами отдыхающих возникла массовая драка. В ходе стычки, участники инцидента применили травматическое оружие. Так, два человека получили ранения и были госпитализированы. Еще два участника драки также были доставлены в больницу с телесными повреждениями.
В данный момент по факту происшествия открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 УК Украины.
Ранее УРА-Информ сообщал, что несколько дней назад в Одессе произошла массовая драка. Участвовало более 50 человек.