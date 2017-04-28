Женщина, получившая травму в Балаклее умерла в больнице

Как сообщает отдел связей с общественностью полиции области, по информации местных властей женщина была 1962 года рождения. В больницу ее доставили 23 марта.

Там также напомнили, что в ночь на 23 марта начались взрывы на территории 65 арсенала (в/ч 1652) в Балаклея. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина. Еще трое пострадали.

Как сообщал УРА-Информ, следствие считает, что диверсия была совершена при помощи беспилотных летательных аппаратов. Было проведено отселение пяти населенных пунктов. По предварительным подсчетам, ущерб от взрывов и пожаров в результате ЧС составил около 220 миллионов гривен.

В Министерстве внутренних дел Украины уверены, что пожар на складах с боеприпасами в Балаклее Харьковской области был террористической атакой со стороны Российской Федерации.