19:20 20.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Водителей предупредили про ухудшение погоды 21 февраля

На автодорогах Украины ожидается гололедица.

Водителей предупредили про ухудшение погоды 21 февраля

Полиция предупреждает водителей про ухудшение погодных условий в стране завтра, 21-го февраля 2017 г. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Управления безопасности автодорожного движения ДПД Нацполиции Украины.

Водителей просят учесть сложные погодные условия. Согласно прогнозам синоптиков, 21-го февраля в западных и в северных областях будет умеренный мокрый снег, а также дождь, на Закарпатье - сильные осадки, на прочей территории - небольшие осадки, в основном в виде дождя - сказано в сообщении. Также известно, что ночью и утром на востоке будет местами туман, на дорогах – гололедица.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в начале февраля прогнозировали мороз, метели и гололед.


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