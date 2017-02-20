Водителей предупредили про ухудшение погоды 21 февраля

Полиция предупреждает водителей про ухудшение погодных условий в стране завтра, 21-го февраля 2017 г. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Управления безопасности автодорожного движения ДПД Нацполиции Украины.

Водителей просят учесть сложные погодные условия. Согласно прогнозам синоптиков, 21-го февраля в западных и в северных областях будет умеренный мокрый снег, а также дождь, на Закарпатье - сильные осадки, на прочей территории - небольшие осадки, в основном в виде дождя - сказано в сообщении. Также известно, что ночью и утром на востоке будет местами туман, на дорогах – гололедица.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в начале февраля прогнозировали мороз, метели и гололед.