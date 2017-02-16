16:13 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине за год переименовали около тысячи населенных пунктов

Верховной Радой в 2016 г. согласно направленных советов было принято 13 постановлений, которыми были переименованы 987 населенных пунктов.

В Украине за год переименовали около тысячи населенных пунктов

Кроме того, также были переименованы и 25 районов. В частности, переименование коснулось 32 городов, а также 58 пгт, 897 поселков и сел. Об этом на брифинге сообщил глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.

По его словам - институт в январе 2016 г. направил в Раду советы про переименование в соответствии с законом населенных пунктов, а также районов Украины. Парламентом на основе рекомендаций было принято 13 постановлений, которыми переименованы 987 населенных пунктов, а также 25 районов.

Как сообщал УРА-Информ, аэропорт "Борисполь" могут переименовать.


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