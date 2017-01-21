В Украине начали работу новые пожарные команды

Так, в Украине в течение 2016 г. работать начали 76 пожарных команд, из которых 13 начали работу в объединенных территориальных общинах. Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Так, в населенных пунктах уже было создано 253 пожарные дружины (из которых 75 - в объединенных громадах) и 22 добровольные команды (из которых семь - в объединенных громадах).

Также на территории пяти областей - Винницкой , Донецкой, Днепропетровской, а также Львовской и Тернопольской – продолжается внедрение пилотных проектов по гражданской защите населения. В 2016 г. на территории данных регионов было образовано девять местных и 98 добровольных спасательных подразделений.

Как сообщал УРА-Информ, в столице произошел пожар в ресторане.