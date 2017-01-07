22:30 07.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За сутки на дорогах Украины погибли четыре человека - Нацполиция

За прошедшие сутки, 6 января, на дорогах Украины погибли четыре человека.

За сутки на дорогах Украины погибли четыре человека - Нацполиция

В результате аварий также были травмированы 67 человек. Такие данные обнародовала на своей страничке Facebook пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным полиции, наибольшая аварийность на дорогах наблюдается в Закарпатской и Запорожской областях.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на пять часов вечера, субботы, 7 января, в пробках на дорогах Одесской области все еще остаются около 50 автомобилей.

По данным пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, за пределами села Кирнички в Измаильском районе стоит 30 автомобилей и 20 машин находятся возле села Маяки в Беляевском районе.


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