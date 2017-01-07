На дорогах Украины работает 1258 единиц техники

Также на автодорогах работает одна тыс. 698 дорожников. Об этом передает ГАК "Автомобильные дороги Украины". Согласно сообщению – с целью обеспечения проезда на автодорогах общего пользования госзначения на данный момент функционирует 1258 единиц техники, а также 1698 дорожников - сказано в сообщении.

В ГАК "Автодороги Украины" при этом рассказали про сложные погодные условия. Временами наблюдается снег, метели (на западе преимущественно небольшой снег), на востоке Украины - снег с дождем, гололед - сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, на Рождество грузовикам запретили въезд в Киев.