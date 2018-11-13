18:13 13.11.2018 | Политика | Новости
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Трамп призвал Макрона сделать Францию великой

Проблемой французского президента Эммануэля Макрона являются низкие рейтинги, поэтому ему скорее необходимо возвращать величие Франции. Такое мнение выразил глава Белого дома Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Трамп призвал Макрона сделать Францию великой

Отметим, президент США искренне посочувствовал своему французскому коллеге и поведал о том, что Эммануэль Макрон сильно страдает из-за скромных размеров своего рейтинга (26%) и масштабов безработицы в стране (10%).

Также Дональд Трамп считает, что в данное время нет страны более националистической, чем Франция. По ее словам, в этом государстве живет очень гордый народ, имеющий для этого основания.

"Сделаем Францию снова великой!", — призвал Дональд Трамп в финале рассуждений на французскую тему.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Франции Эмманюль Макрон открыл Форум мира. В своем вступительном слове он заявил, что мир сейчас ослаблен кризисами, которые подрывают наши общества: кризисами экономическим, экологическим, климатическим миграционным.


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