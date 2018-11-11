13:23 11.11.2018 | Политика | Новости
100207625:roman

Туск спрогнозировал выход Польши из Европейского союза

Глава Европейского совета и бывший премьер Польши Дональд Туск считает, что Варшава после введенных против нее санкций очень близка к тому, чтобы полностью отказаться от членства в Евросоюзе. 

Туск спрогнозировал выход Польши из Европейского союза

Об этом н заявил в субботу, выступая в Лодзи по случаю 100-летия обретения Польшей независимости.

По его словам, грядущие выборы в европейский парламент сулят победой политических сил с антиевропейскими идеями, зачастую это националисты, но порой в парламент попадают также и "левые" силы.

Девиз: "Сильная Польша - в сильном ЕС" это не просто слова в документах и соглашениях, за них стоит бороться и отстаивать, иначе реванш националистических сил загубит многолетнюю истории сотрудничества Варшавы и Брюсселя.

"В течение следующих нескольких месяцев будет написана другая глава: это будет либо светлая, либо мрачная глава в истории европейской интеграции. И, поверьте мне, эти события также будут непосредственно касаться нашей независимости", - подытожил Туск.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Европейского совета Дональд Туск намерен в начале следующего года посетить Украины.


      
Поделиться
Читайте также:
 
Курс покупки доллара впервые за три месяца "упал" уровня в 27 гривен В Соломенском районе водитель элитной иномарки на огромной скорости влетел в подземный переход - ФОТО В США трагически разбился охотничий самолет Шотландия ввела в школах уроки прав ЛГБТ-меньшинств
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив