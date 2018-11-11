Туск спрогнозировал выход Польши из Европейского союза

Об этом н заявил в субботу, выступая в Лодзи по случаю 100-летия обретения Польшей независимости.

По его словам, грядущие выборы в европейский парламент сулят победой политических сил с антиевропейскими идеями, зачастую это националисты, но порой в парламент попадают также и "левые" силы.

Девиз: "Сильная Польша - в сильном ЕС" это не просто слова в документах и соглашениях, за них стоит бороться и отстаивать, иначе реванш националистических сил загубит многолетнюю истории сотрудничества Варшавы и Брюсселя.

"В течение следующих нескольких месяцев будет написана другая глава: это будет либо светлая, либо мрачная глава в истории европейской интеграции. И, поверьте мне, эти события также будут непосредственно касаться нашей независимости", - подытожил Туск.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Европейского совета Дональд Туск намерен в начале следующего года посетить Украины.