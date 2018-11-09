13:37 09.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман призвал внести изменения в Конституцию по вопросам децентрализации

Для дальнейшей децентрализации власти в Украине необходимо внести конституционные изменения. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Гройсман призвал внести изменения в Конституцию по вопросам децентрализации

Об этом сообщают корреспонденты местных СМИ.

По мнению премьера, настало время для принятия конституционных изменений в части децентрализации. Благодаря этим изменениям удастся нужно определить и областной уровень, и исполкомы, и контроль со стороны государства.

Также премьер отметил, что реформа децентрализации - одна из самых успешных реформ, которая воспринимается людьми. До 2014-го года все было централизовано, средства были в Киеве, и все решения принимались в Киеве, а сегодня ситуация совершенно изменилась.

Тем не менее, сейчас в Украине есть угроза продолжению процесса децентрализации.

“Но втихаря какие-то  политические игрища ставят сегодня под угрозу проведение дальнейшей децентрализации в стране", - добавил глава правительства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", премьер министр Украины Владимир Гройсман намерен просить президента уволить тех председателей районных государственных администраций, которые мешают процессу децентрализации.


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