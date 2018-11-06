ЦИК просит Раду определиться с системой выборов в Украине

Об этом во вторник, 6 ноября, во время "круглого стола", посвященного угрозе российского вмешательства в украинские выборы, заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук. Она напомнила, что в настоящее время на рассмотрении парламента находится проект Избирательного кодекса, который Верховная Рада утвердила в первом чтении.

ЦИК направила в парламент письмо, в котором проинформировала о готовности членов комиссии присоединиться к работе над проектом кодекса, - пояснила она, добавив, что если не выясненные вопросы не будут урегулированы сейчас, во время принятия кодекса, то потом их можем урегулировать точечными изменениями в соответствующие законы о выборах президента или выборы народных депутатов, мы получим много вопросов, которые станут препятствием во время выборов, - сказала Слипачук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Центральная избирательная комиссия Украины в четверг, 1 ноября, временно отменила местные выборы в двух территориальный общинах в Добропольском районе Донецкой области. Соответствующее решение было принято из-за невозможности соблюдения безопасного избирательного процесса. Как сообщила пресс-служба ЦИК, к ним поступило письмо Донецкой областной военно-гражданской администрации о невозможности обеспечить проведение выборов на этих территориях, поскольку есть угроза жизни граждан в Криворожской сельской ОТО и Шаховской сельской ОТО Добропольского района Донецкой области.