Депутаты вызвали для отчета в Раде представителей МВД и ГПУ

Представители Министерства внутренних дел и генеральной прокуратуры должны прийти в парламент в 12.30. Несмотря на то, что для приглашения правоохранителей Раде было необходимо 150 голосов, предложение глава парламента Андрея Парубия поддержали 222 народных депутатов.

При этом председатель Верховной рады отметил необходимость тщательного расследования этого преступления и предложил пригласить руководство Национальной полиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Отчет правоохранителей состоится в 12:30, - отметил Парубий.

Напомним, в больнице в воскресенье, 4 ноября, умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

Как сообщал УРА-Информ, нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал активистку у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. Подчеркнем, изначально дело зарегистрировали по статье "хулиганство", однако позже правоохранители изменили квалификацию на покушение на жизнь. После смерти Гандзюк дело расследуется по статье "Законченное убийство".