11:15 06.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100207240:Polishuk

Депутаты вызвали для отчета в Раде представителей МВД и ГПУ

Верховная рада Украины вызвала для отчета по делу о смерти активистки Екатерины Гандзюк правоохранителей.

Депутаты вызвали для отчета в Раде представителей МВД и ГПУ

Представители Министерства внутренних дел и генеральной прокуратуры должны прийти в парламент в 12.30. Несмотря на то, что для приглашения правоохранителей Раде было необходимо 150 голосов, предложение глава парламента Андрея Парубия поддержали 222 народных депутатов.

При этом председатель Верховной рады отметил необходимость тщательного расследования этого преступления и предложил пригласить руководство Национальной полиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины. Отчет правоохранителей состоится в 12:30, - отметил Парубий.

Напомним, в больнице в воскресенье, 4 ноября, умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк.

Как сообщал УРА-Информ, нападение на Екатерину Гандзюк произошло утром 31 июля 2018 года - неизвестный поджидал активистку у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр. Подчеркнем, изначально дело зарегистрировали по статье "хулиганство", однако позже правоохранители изменили квалификацию на покушение на жизнь. После смерти Гандзюк дело расследуется по статье "Законченное убийство".


Поделиться
Читайте также:
 
Светлана Лобода планирует концертный тур по Германии Из жизни ушел известный джазовый музыкант Королева Британии Елизавета II нарушила правила ради Меган Маркл В Грузии произошло два землетрясения
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив