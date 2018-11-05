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Трамп засомневался по поводу встречи с Путиным в Париже

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не уверен, что будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным в ноябре в Париже.

Трамп засомневался по поводу встречи с Путиным в Париже

Как сообщает в понедельник, 5 ноября, Reuters, Вместе с тем Трамп допустил, что его встреча с Путиным может состояться в рамках G20 в Аргентине в начале декабря.

Мы будем встречаться на G20, и, возможно, после этого у нас будут встречи, - сказал сегодня журналистам президент США, добавив, что в Париже встречи наверное не будет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Путин инициирует встречу с Трампом 11 ноября в Париже.

На встерче с помощником Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, он предложил организовать его встречу с Трампом на полях мероприятий в честь 100-летия окончания первой мировой войны.


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