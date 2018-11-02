США разрешит ряду стран покупать иранскую нефть

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Соединенные Штаты Америки согласились предоставить восьми странам, включая Японию, Индию и Южную Корею, разрешение на покупку иранской нефти после введения второго раунда санкций против Ирана.

Подчеркивается, что санкции направлены на сокращение прибыли, которую Иран получает от торговли, поэтому разрешения на ведение торговли выдаются в обмен на обещание сократить покупку иранского сырья.

Также сообщается, что условия выдачи разрешения главному импортеру иранской нефти – Китаю - до сих пор находятся под обсуждением, но в конечном списке КНР все же будет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" в январе-сентябре 2018 года увеличила чистую прибыль в 4,3 раза.