20:32 23.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко одобрил предоставление гуманитарной помощи Индонезии

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 23 октября, подписал постановление о предоставлении гуманитарной помощи Индонезии.

Порошенко одобрил предоставление гуманитарной помощи Индонезии

Глава государства поручил правительству обеспечить выполнение постановления. Как сообщила пресс-служба главы государства, помощь должна быть оказала в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Республике Индонезия в результате землетрясения и цунами 28 сентября 2018 года.

Решение было принято согласно статье 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Индонезия", - говорится в тексте распоряжения.

Напомним, в конце сентября в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 2088 человек, еще 4612 человек ранены. Сейчас в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщал УРА-Информ, землетрясение и цунами в Индонезии нанесли ущерб на сумму не менее 911 миллионов долларов.


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