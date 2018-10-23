Порошенко одобрил предоставление гуманитарной помощи Индонезии

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 23 октября, подписал постановление о предоставлении гуманитарной помощи Индонезии.
Глава государства поручил правительству обеспечить выполнение постановления. Как сообщила пресс-служба главы государства, помощь должна быть оказала в преодолении последствий чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Республике Индонезия в результате землетрясения и цунами 28 сентября 2018 года.
Решение было принято согласно статье 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю: предоставить гуманитарную помощь Республике Индонезия", - говорится в тексте распоряжения.
Напомним, в конце сентября в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси погибли 2088 человек, еще 4612 человек ранены. Сейчас в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщал УРА-Информ, землетрясение и цунами в Индонезии нанесли ущерб на сумму не менее 911 миллионов долларов.