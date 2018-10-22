12:59 22.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутатам предлагают прекратить практику уголовной репрессии осужденных

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №9228 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об изъятии статьи 391 Уголовного кодекса Украины)".

Депутатам предлагают прекратить практику уголовной репрессии осужденных

Как сказано на сайте парламента, соответствующий проект был зарегистрирован 19 октября 2018 года. Документ, в частности, разработан для совершенствования действующего уголовного законодательства. Проектом предлагается изъять статью 391 Уголовного кодекса "Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний", а также ссылки на указанную статью в статье 140 Уголовно-исполнительного кодекса Украины.

Статья предусматривает, что злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения или иное противодействие администрации в законном осуществлении ее функций лицом, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или в виде лишения свободы, если это лицо за нарушение требований режима отбывания наказания было подвергнуто в течение года взысканию в виде перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) или переводилось на более строгий режим отбывания наказания, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

При этом авторы документа считают, что изменения не приведут к полной декриминализации действий, которые заключаются в злостном неповиновении требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения, и не будет способствовать совершению осужденными новых преступлений.

Кроме того, указано, что если неповиновение осужденного будет иметь насильственный характер, он будет привлечен к ответственности по соответствующим "профильным" статьямиУголовного кодекса.

Напомним, осужденные получат доступ к дистанционным пунктам бесплатной правовой помощи.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 сентября 2018 года в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины находилось 56246 осужденных и заключенных под стражу.


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