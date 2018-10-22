Депутатам предлагают прекратить практику уголовной репрессии осужденных

Как сказано на сайте парламента, соответствующий проект был зарегистрирован 19 октября 2018 года. Документ, в частности, разработан для совершенствования действующего уголовного законодательства. Проектом предлагается изъять статью 391 Уголовного кодекса "Злостное неповиновение требованиям администрации учреждения исполнения наказаний", а также ссылки на указанную статью в статье 140 Уголовно-исполнительного кодекса Украины.

Статья предусматривает, что злостное неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения или иное противодействие администрации в законном осуществлении ее функций лицом, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или в виде лишения свободы, если это лицо за нарушение требований режима отбывания наказания было подвергнуто в течение года взысканию в виде перевода в помещение камерного типа (одиночную камеру) или переводилось на более строгий режим отбывания наказания, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

При этом авторы документа считают, что изменения не приведут к полной декриминализации действий, которые заключаются в злостном неповиновении требованиям администрации уголовно-исполнительного учреждения, и не будет способствовать совершению осужденными новых преступлений.

Кроме того, указано, что если неповиновение осужденного будет иметь насильственный характер, он будет привлечен к ответственности по соответствующим "профильным" статьямиУголовного кодекса.

Напомним, осужденные получат доступ к дистанционным пунктам бесплатной правовой помощи.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 1 сентября 2018 года в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы Украины находилось 56246 осужденных и заключенных под стражу.