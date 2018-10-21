15:24 21.10.2018 | Политика | Новости
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Британский министр обороны назвал договор РСМД "посмешищем"

Великобритания поддерживает решение президента США Дональда Трампа о денонсации договора про ликвидацию ядерных ракет средней и малой дальности. Об этом передает Financial Times.

Британский министр обороны назвал договор РСМД

Сообщается, что в в сегодняшнем утреннем выступлении министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил о сознательности и убежденности американского руководства, которое делает дополнительные шаги, направленные на улучшение обороноспособности своего государства. 

Он также добавил, что слова Трампа о том, что "США не позволят нарушать ядерное соглашение и использовать или делать оружие, которое запрещено международным сообществом", в очередной раз подтвердили наличие нарушений российской стороной документов международного значения.

"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - добавил Уильямсон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к денонсации договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с РФ.


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