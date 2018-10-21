Британский министр обороны назвал договор РСМД "посмешищем"

Великобритания поддерживает решение президента США Дональда Трампа о денонсации договора про ликвидацию ядерных ракет средней и малой дальности. Об этом передает Financial Times.
Сообщается, что в в сегодняшнем утреннем выступлении министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил о сознательности и убежденности американского руководства, которое делает дополнительные шаги, направленные на улучшение обороноспособности своего государства.
Он также добавил, что слова Трампа о том, что "США не позволят нарушать ядерное соглашение и использовать или делать оружие, которое запрещено международным сообществом", в очередной раз подтвердили наличие нарушений российской стороной документов международного значения.
"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - добавил Уильямсон.
Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к денонсации договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с РФ.