Британский министр обороны назвал договор РСМД "посмешищем"

Сообщается, что в в сегодняшнем утреннем выступлении министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил о сознательности и убежденности американского руководства, которое делает дополнительные шаги, направленные на улучшение обороноспособности своего государства.

Он также добавил, что слова Трампа о том, что "США не позволят нарушать ядерное соглашение и использовать или делать оружие, которое запрещено международным сообществом", в очередной раз подтвердили наличие нарушений российской стороной документов международного значения.

"Это Россия его нарушила, и это России нужно навести у себя порядок", - добавил Уильямсон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп заявил, что страна готова к денонсации договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с РФ.