14:54 20.10.2018 | Политика | Новости
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На Балканах скоро может появиться Северная Македония

Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны на Северную Македонию. Об этом передает DW.

На Балканах скоро может появиться Северная Македония

Сообщается, что за новое название проголосовали 80 из 120 парламентариев. Голосование проходило в особо напряженной обстановке: голосование в парламенте было признано состоявшимся только со второго раза. Каждый депутат поименно отдавал свой голос.

Евросоюз похвалил Македонию в его стремлении по устранению конфликта с Грецией из-за названия страны.

Напомним, что в Македонии еще30 сентября, прошел референдум по поводу переименования страны, чрезвычайно низкая явка граждан. Большинство жителей страны поддержало инициативу переименования государства для дальнейшего членства в Евросоюзе. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатели Комитета парламента Македонии по конституционным вопросам начали обсуждение конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией.


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