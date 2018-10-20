На Балканах скоро может появиться Северная Македония

Сообщается, что за новое название проголосовали 80 из 120 парламентариев. Голосование проходило в особо напряженной обстановке: голосование в парламенте было признано состоявшимся только со второго раза. Каждый депутат поименно отдавал свой голос.

Евросоюз похвалил Македонию в его стремлении по устранению конфликта с Грецией из-за названия страны.

Напомним, что в Македонии еще30 сентября, прошел референдум по поводу переименования страны, чрезвычайно низкая явка граждан. Большинство жителей страны поддержало инициативу переименования государства для дальнейшего членства в Евросоюзе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно председатели Комитета парламента Македонии по конституционным вопросам начали обсуждение конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны в рамках соглашения с Грецией.