08:53 17.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАТО поможет Украине с безопасностью складов боеприпасов

В НАТО откликнулись на просьбу Украины о помощи укрепить безопасность хранилищ боеприпасов. Об этом договорились министр иностранных дел Украины Павел Климкин с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

НАТО поможет Украине с безопасностью складов боеприпасов

Отметим, что сама встреча состоялась накануне в Брюсселе.

НАТО готов продолжать и рассмотреть дальнейшие пути поддержки усилий Украины по обеспечению безопасности хранилищ боеприпасов.

Столенберг отметил, что Альянс уже начал поддержку Украины в этом вопросе, потому что Киев попросил о ней еще в 2017 году.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Украины надеется на поддержку НАТО по широкой программе помощи для усиления безопасности военных складов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин. По словам министра, Украине необходимы советы и помощь НАТО в сфере обороны и соответствующего оборудования. Климкин разъяснил, что НАТО не будет строить Украине хранилища, однако Альянс готов в этом помочь.


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