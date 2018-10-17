НАТО поможет Украине с безопасностью складов боеприпасов

Отметим, что сама встреча состоялась накануне в Брюсселе.

НАТО готов продолжать и рассмотреть дальнейшие пути поддержки усилий Украины по обеспечению безопасности хранилищ боеприпасов.

Столенберг отметил, что Альянс уже начал поддержку Украины в этом вопросе, потому что Киев попросил о ней еще в 2017 году.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Украины надеется на поддержку НАТО по широкой программе помощи для усиления безопасности военных складов. Такое заявление сделал министр иностранных дел Павел Климкин. По словам министра, Украине необходимы советы и помощь НАТО в сфере обороны и соответствующего оборудования. Климкин разъяснил, что НАТО не будет строить Украине хранилища, однако Альянс готов в этом помочь.