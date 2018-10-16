20:32 16.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты отказались снять неприкосновенность с Колесникова

Верховная рада Украины во вторник, 16 октября, отказалась снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата от парламентской фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова.

Депутаты отказались снять неприкосновенность с Колесникова

Предложение Генеральной прокуратуры поддержали только 163 депутатов при 226 необходимых. При этом глава парламента Андрей Парубий, комментируя голосование, заявил, что такое голосование большой стыд украинского парламента.

Голосования, которые сегодня состоялись по народным депутатам Вилкулу и Колесникову позор, - подчеркнул Парубий.

Напомним, во время своего выступления в профильном комитете Юрий Луценко заявил, что народный депутат от "Оппозиционного блока" Дмитрий Колесников подозревается в злоупотреблении служебным положением.

По го словам, находясь на посту главы агентства Государственного имущества, народный депутат Дмитрий Колесников способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".

Как сообщал УРА-Информ, сегодня народные депутаты также отказались снимать неприкосновенность с сопредседателя фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула.


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