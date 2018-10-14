Украина ответит на российскую агрессию в Азове, - Порошенко

Кроме того, гарант подметил, что военно-морские силы Украины демонстрируют высокий уровень боеготовности, на Приазовье проводятся учения и тренировки бойцов ВСУ по отражению атак условного противника. Можно сказать, что Украина почти готова дать отпор России.

Порошенко отметил высокий уровень боеспособности морской пехоты, бронетанковых подразделений, подразделений бронированной техники, артиллерии, бомбардировщиков, истребителей и ударных вертолетов, защищающих побережье Азовского моря.

"В Мариуполе на комплексных тактических учениях сил обороны морского побережья экипажи кораблей и катеров ВМС, пограничников, Нацгвардии, Воздушных сил, артиллерии и инженеров жестко встретили и уничтожили условный десант противника… и отработали на твердые 12 баллов", - рассказывает президент.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", войска украинской армии готовятся к отражению возможного наступления Российской Федерации с морского направления на Азове.