11:32 11.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Выборы можно проводить в большинстве ОТО - ЦИК

На сегодняшний день выборы уже можно проводить в абсолютном большинстве объединенных территориальных общин.

Выборы можно проводить в большинстве ОТО - ЦИК

Есть еще несколько достаточно тяжелых проблемных вопросов, но они связаны с ненадлежащим оформлением документов с обращением о проведении выборов.

Об этом в четверг, 11 октября, рассказал журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко.

Вместе с тем, по его словам, через несколько дней ЦИК сможет все устранить. Наиболее проблемные те общины, вопрос о выборах в которых находится на рассмотрении в судах.

А если дело находится в суде, очень проблематично назначать такие выборы. Третье - это видение различных органов на проведение выборов на территории, находящейся на линии разграничения, - пояснил Радченко, добавив, что крайний срок для назначения первых местных выборов - 13 октября, однако выборы могут быть назначены ранее.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман надеется на то, что одним из первых решений обновленного состава Центральной избирательной комиссии будет назначение выборов в объединенных территориальных общинах.


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