Президент Украины приказал ввести системы электронной защиты на всех военных арсеналах

Соответствующее заявление президент сделал во время рабочей поездки в Хмельницкую область в четверг, 11 октября.

Со слов Порошенко, на участке арсенала будет введено восемь хранилищ закрытого типа, которые позволят размещать и надежно хранить значительное количество боеприпасов для ураинского войска. В целом по Вооруженным Силам Украины будет построено 136 хранилищ в течение 34 месяцев, отметил он.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что от надлежащего и надежного хранения боеприпасов зависят потенциальные возможности наших Вооруженных Сил и эффективное использование каждой копейки средств налогоплательщиков.

"Я даю задание, чтобы системы электронной защиты, системы минимизации человеческого фактора были введены на всех без исключения арсеналах в кратчайшие сроки", - сказал он.

Стоит добавить, что Петр Порошенко также поставил задачу перед Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ обеспечить полное соответствие всех новейших хранилищ боеприпасов стандартам НАТО.