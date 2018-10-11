19:34 11.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100205473:labazovych

Президент Украины приказал ввести системы электронной защиты на всех военных арсеналах

Глава украинского государства Петр Порошенко поручил как можно быстрее создать систему электронной защиты и минимизировать человеческий фактор на всех военных арсеналах страны.

Президент Украины приказал ввести системы электронной защиты на всех военных арсеналах

Соответствующее заявление президент сделал во время рабочей поездки в Хмельницкую область в четверг, 11 октября.

Со слов Порошенко, на участке арсенала будет введено восемь хранилищ закрытого типа, которые позволят размещать и надежно хранить значительное количество боеприпасов для ураинского войска. В целом по Вооруженным Силам Украины будет построено 136 хранилищ в течение 34 месяцев, отметил он.

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что от надлежащего и надежного хранения боеприпасов зависят потенциальные возможности наших Вооруженных Сил и эффективное использование каждой копейки средств налогоплательщиков.

"Я даю задание, чтобы системы электронной защиты, системы минимизации человеческого фактора были введены на всех без исключения арсеналах в кратчайшие сроки", - сказал он.

Стоит добавить, что Петр Порошенко также поставил задачу перед Министерством обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ обеспечить полное соответствие всех новейших хранилищ боеприпасов стандартам НАТО.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время денотации склады боеприпасов на Источник">шестом арсенале Минобороны Украины в Ичнянском районе Черниговской области были заполнены на 50%.


Поделиться
Читайте также:
 
Нацбанк на пятницу продолжил укреплять гривну В Египте 17 человек приговорили к казни за взрывы в церквях Погода на 12 октября: украинцев ждет солнечная пятница - ФОТО Прокуратура передала в суд дело Добкина
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив