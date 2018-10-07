В Боснии и Герцовине сегодня стартовал "День выборов"

Сообщается, что избирательный процесс начался без согласования этнического вопроса. На места в парламенте - верхнюю палату парламента Федерации Боснии и Герцеговины, претендуют боснийцы и боснийские хорваты.

Председатель Центральной избирательной комиссии Ирена Хаджиабдик заявил, что граждане смогут выбрать хорватского, сербского, боснийского членов трехстороннего президентства.

В Брюсселе опасаются, что сейчас Боснии есть риск начала конституционного кризиса, который также сопряжен с соседней Сербией, де-факто не признающей Боснию и Герцовину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в субботу, 6 октября, в Латвии стартовали выборы в государственный Сейм.