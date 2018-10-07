10:58 07.10.2018 | Политика | Новости
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В Боснии и Герцовине сегодня стартовал "День выборов"

Сегодня, 7 октября, в Боснии и Герцовине жители страны будут выбирать президента и парламент. Об этом передает Reuters.

В Боснии и Герцовине сегодня стартовал

Сообщается, что избирательный процесс начался без согласования этнического вопроса. На места в парламенте - верхнюю палату парламента Федерации Боснии и Герцеговины, претендуют боснийцы и боснийские хорваты.

Председатель Центральной избирательной комиссии Ирена Хаджиабдик заявил, что граждане смогут выбрать хорватского, сербского, боснийского членов трехстороннего президентства.

В Брюсселе опасаются, что сейчас  Боснии есть риск начала конституционного кризиса, который также сопряжен с соседней Сербией, де-факто не признающей Боснию и Герцовину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в субботу, 6 октября, в  Латвии стартовали выборы в государственный Сейм. 


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