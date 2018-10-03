15:22 03.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Супрун высказалась о решении комитета Рады уволить ее - ФОТО

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун отреагировала на решение комитета ВР об увольнение нее и ее заместителя. Как написала политик на своей странице в Facebook, это очевидное решение старой системы, которая более всего стремится сохранить статус-кво.

Супрун высказалась о решении комитета Рады уволить ее - ФОТО

Отметим, что накануне Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения рекомендовал парламенту обратиться к правительству относительно увольнения министра здравоохранения Ульяны Супрун и заместителя министра Александра Линчевского.

В свою очередь Супрун обратилась к Кабинету министров Украины с требованием освободить команду агентов изменений Минздрава Украины. Также она добавила, что не сомневается в правильности своей деятельности, и утверждает, что винить ее нет причин.

Напоследок Супрун поблагодарила за поддержку всех, кто помогает Украине перейти от устаревшей советской модели к современной мировой в системе здравоохранения.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава Комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец поприветствовала постановление об обращении к правительству с требованием уволить и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, а также заместителя министра Александра Линчевского.


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