Парламент увеличил количество членов ЦИК до 17

За соответствующий законопроект № 9090 "О внесении изменений в ст.6 закона Украины "О центральной избирательной комиссии" во вторник проголосовало 236 народных депутатов.

Таким образом, теперь все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в понедельник вечером внес в парламент законопроект, которым предлагается увеличить количество членов ЦИК до 17 человека.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий надеется, что депутаты в четверг проголосуют за смену членов ЦИК.