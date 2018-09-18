20:15 18.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парламент увеличил количество членов ЦИК до 17

Верховная Рада Украины во вторник, 19 сентября, поддержала предложение главы парламента Андрея Парубия и увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов.

Парламент увеличил количество членов ЦИК до 17

За соответствующий законопроект № 9090 "О внесении изменений в ст.6 закона Украины "О центральной избирательной комиссии" во вторник проголосовало 236 народных депутатов.

Таким образом, теперь все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК.

Напомним, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий в понедельник вечером внес в парламент законопроект, которым предлагается увеличить количество членов ЦИК до 17 человека.

Как сообщал УРА-Информ, Парубий надеется, что депутаты в четверг проголосуют за смену членов ЦИК.


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