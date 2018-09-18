Парламент положительно отреагировал о номинировании Сенцова на премию мира

Комитет Верховной Рады Украины поприветствовал выдвижение Олега Сенцова, который четыре года отбывает наказание в страны-агрессора - России, на Нобелевскую премию мира
Сответствующее сведения предоставил всеми известный депутат страны Алексей Гончаренко.
Как заметил представитель БПП, украинский режиссер, как никто другой, достоин этой награды. Вместе с тем он имеет надежду, что в скором времени парламент удовлетворит указ в сессионном зале.
Напоследок народный депутат выразил огромную благодарность своим коллегам за поддержу его инициативы. Речь идет о Владимире Арьева, Анне Гопко, Игоря Гузя, Светлане Залищук, Ирине Луценко, Александре Присяжнюка и Борисе Тарасюка.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Министру юстиции Российской Федерации Александру Коновалову было отправлено письмо с просьбой повторно изучить все материалы об немедленно освобождении политзаключенного.