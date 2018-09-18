Луценко внес в Раду представления на Вилкула, Дунаева и Колесникова

Генпрокурор просит парламент привлечь к ответственности депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. Как написал Луценко на совей страничке в Facebook, все три представления уже в Раде.

При этом накануне Луценко объявил, что в ближайшее время внесет в Раду представление на депутатов, которые причастны к присвоению объектов недвижимости, в том числе института трубной промышленности и аэродрома Каменка. Он уточнил, что все эти объекты уже вернули в госсобственность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник, 17 сентября, заявил о намерении передать в Верховную Раду представление о даче согласия на лишение неприкосновенности четырех народных депутатов. Генпрокурор ожидает, что парламент рассмотрит их в начале октября.