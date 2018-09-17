Порошенко в четверг обратится с посланием к Раде

Глава государства изложит свою позицию по важнейшим направлениям экономического, политического и социального развития. Об этом сегодня во время заседания согласительного совета парламента сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко.

По ее словам, Порошенко готов в четверг прийти в Раду со своим ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко рассказал, что президент Петр Порошенко выступит в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 18 сентября.

Гончаренко также отмечал, что в послании традиционно будут отображены ключевые вопросы о внешней и внутренней политике, обозначены задания для парламента на год.