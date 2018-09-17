13:32 17.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в четверг обратится с посланием к Раде

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 20 сентября, намерен обратиться с посланием к Верховной раде.

Порошенко в четверг обратится с посланием к Раде

Глава государства изложит свою позицию по важнейшим направлениям экономического, политического и социального развития. Об этом сегодня во время заседания согласительного совета парламента сообщила представитель президента в ВР Ирина Луценко.

По ее словам, Порошенко готов в четверг прийти в Раду со своим ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины в 2018 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее заместитель главы фракции БПП Алексей Гончаренко рассказал, что президент Петр Порошенко выступит в Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 18 сентября.

Гончаренко также отмечал, что в послании традиционно будут отображены ключевые вопросы о внешней и внутренней политике, обозначены задания для парламента на год.


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