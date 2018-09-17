20:32 17.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудил с Уильямсон усиление санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 17 сентября, принял госсекретаря по вопросам обороны Великобритании Гевина Уильямсона.

Порошенко обсудил с Уильямсон усиление санкций против России

Глава государства обсудил с гостем перспективы ужесточения санкционного режима против России из-за агрессии против Украины и химической атаки в Солсбери. Как сообщила пресс-служба администрации президента, Порошенко приветствовал решение госсекретаря по вопросам обороны Великобритании посетить линию соприкосновения на Донбассе.

Стороны также обсудили усиление сотрудничества между Украиной и Великобританией в рамках НАТО и ООН, а также двустороннее сотрудничество в сфере противодействия киберугрозам.

Порошенко высоко оценил вклад Британии в укрепление оборонного потенциала и тренировки Вооруженных сил Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества на этом направлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко и президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд скоординировали подходы по противодействию гибридным вызовам со стороны РФ, а также совместные шаги для освобождения украинских политических заключенных в России.


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