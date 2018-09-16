О ситуации в Крыме депутатам расскажет постпред президента

Докладывать будет постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Борис Бабин. Как сказано в повестке дня комитетов Рады, опубликованной на сайте парламента в воскресенье, 16 сентября, докладчик расскажет о выполнении плана неотложных мероприятий по противодействию российской агрессии, защиты интересов государства и граждан, а также украинских юридических лиц в Крыму на 2018-2019 годы.

В частности, в повестке дня сказано, что представитель Порошенко 18 и 19 сентября примет участие в заседаниях трех комитетов парламента: комитета по вопросам свободы слова, комитета по вопросам информатизации и связи, а также в комитете ВРУ по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в течение 2018 года представительство президента Украины разработало около десяти законопроектов относительно Автономной республики Крым, из которых только три были зарегистрированы в Верховной раде.