Порошенко анонсировал выдачу 10-млн. украинского биометрического паспорта

Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время открытия 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии.

Согласно его словам, политическая ценность безвиза значительно превышает его практическое значение. Подтверждением этому является то, что граждане Украины ламают все границы, которые до недавнего времени были созданы правительством Российской Федерации среди европейской делегации.

Напомним, 11 июня прошлого года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом. В частности, где для свободных поездок за границу требуется биометрический паспорт.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международная ассоциация воздушного транспорта составила рейтинг безвиза, согласно которому украинское государство заняло четверое место. В данное время Украина находится на четвертом месте с показателем 128 стран. Так, за Украиной расположилась Молдова - 121, Россия - 118, Грузия - 112.