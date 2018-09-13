Еврокомиссия просит отменить пограничный контроль внутри ЕС

Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Аврамопулос настаивает на отмене пограничного контроля внутри Европейского Союза. Об этом сообщает издание DW.
Отметим, что такой контроль был введен с целью противодействия неконтролируемой нелегальной миграции. Однако, такое мероприятие противоречит принципам Шенгена и угрожает свободе передвижения европейских граждан.
Еврокомиссар утверждает, что нужно как можно быстрее вернутся к нормальному функционированию Шенгена.
Добавим, что в Шенгенскую зону входят 22 страны ЕС, между которыми в обычном режиме нет пограничного контроля.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидер украинского государства Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел передать поручение об проделанных Украиной шагах безвизового режима с Евросоюзом. Президент Украины заверил, что страна полностью выполняет взятые на себя обязательства, а украинцы могут достойно и свободно путешествовать по странам Евросоюза.