12:17 13.09.2018 | Политика | Новости
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Еврокомиссия просит отменить пограничный контроль внутри ЕС

Еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Аврамопулос настаивает на отмене пограничного контроля внутри Европейского Союза. Об этом сообщает издание DW.

Еврокомиссия просит отменить пограничный контроль внутри ЕС

Отметим, что такой контроль был введен с целью противодействия неконтролируемой нелегальной миграции. Однако, такое мероприятие противоречит принципам Шенгена и угрожает свободе передвижения европейских граждан.

Еврокомиссар утверждает, что нужно как можно быстрее вернутся к нормальному функционированию Шенгена.

Добавим, что в Шенгенскую зону входят 22 страны ЕС, между которыми в обычном режиме нет пограничного контроля.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидер украинского государства Петр Порошенко дал поручение Министерству иностранных дел передать поручение об проделанных Украиной шагах безвизового режима с Евросоюзом. Президент Украины заверил, что страна полностью выполняет взятые на себя обязательства, а украинцы могут достойно и свободно путешествовать по странам Евросоюза.


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