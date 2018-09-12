21:15 12.09.2018 | Политика | Новости
100203491:Polishuk

Трамп одобрил санкции за вмешательство в выборы США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 12 сентября, подписал указ, который позволит ввести санкции против любых юридический и физических иностранных лиц, которые будут замечены в вмешательстве выборов на территории США.

Трамп одобрил санкции за вмешательство в выборы США

Как сообщает Associated Press, об этом сообщил журналистам советник по национальной безопасности Джон Болтон и директор Национальной разведки Дэн Коатс з

По их данным, администрация страны заинтересована в установлении новых норм в киберпространстве. Это является первым шагом в установлении определенных границ, открытое предупреждение о том, какой будет наш ответ на "плохое поведение, - сообщил чиновник Белого дома, добавив, что в документе перечислены ведомства, ответственными за выявление фактов вмешательства в процесс выборов.

Среди них есть ЦРУ, Агентство национальной безопасности, Министерство внутренней безопасности и Офис Директора нацразведки.

Любое федеральное агентство, к которому поступит информация о иностранном вмешательстве в выборы, должно сообщить об этом в Офис Директора национальной разведки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп заявил, что не допустит иностранного вмешательства в американские выборы. Администрация Трампа будет оказывать помощь местным властям в проведении безопасных выборов.


Поделиться
Читайте также:
 
Япония отказалась от мирного договора с Россией В МВФ считают, что пенсионная реформа дает ожидаемые результаты, - Рева Украинский МИД требует немедленно освободить Сущенко Нацбанк в четверг продолжил укреплять гривну
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив