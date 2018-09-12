16:53 12.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава МИД РФ едет в Берлин договариваться по Украине

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров совершит рабочий визит в Германию, чтобы обсудить с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом ситуацию об Украине.

Глава МИД РФ едет в Берлин договариваться по Украине

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Как отметил спикер немецкого внешнеполитического ведомства, на переговорах конечно же тема Сирии будет на первом плане. Это будет сделано для того, чтобы найти дипломатическое решения, как правильно поступить в данной ситуации. Однако, тема вокруг украинского государства также будет затронута, разъяснил Лавров.

Стоит добавить, что оба министра примут участие в конференции, посвященной перекрестному Году культуры России и Германии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава МИД Российской Федерации  Сергей Лавров утверждает, что убийство Александра Захарченко полностью нивелирует Минские соглашения. Своими мыслями по поводу этого события он поделился с российскими журналистами.

"В нынешней ситуации невозможно говорить о ближайшей встречи в "нормандском формате", как этого многие хотят среди наших европейских партнеров", - подчеркнул Лавров. 


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