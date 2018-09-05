Британия не будет просить РФ об экстрадиции подозреваемых в химатаке в Солсбери

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй во время выступления в парламенте, сообщает Sky News.

Мэй заявила, что Британия выдала европейский ордер на арест подозреваемых и вскоре выдаст "красную карточку" Интерпола.

Ранее Мэй заявила, что россияне, которых британские следователи подозревают в исполнении отравления в Солсбери, являются офицерами ГРУ - военной разведки РФ.

Как сообщал "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй глубоко уверена, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери работают в Главном разведывательном управлении Минобороны Российской Федерации. Об этом она рассказала на заседании парламента, пятого сентября. Согласно ее словам, двое подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери действовали с ведома и по поручению российского Главного разведывательного управления. При этом, саму операцию одобрили на "высоком уровне" российской власти.