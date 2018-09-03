Украине могут предоставить автокефалию без согласия других церквей

Соответствующее заявление лидер страны сделал на мероприятиях по случаю начала учебного года.

Согласно словам Порошенко, Вселенский Патриархат позволит всем государствам создать свою Поместную Церковь. В частности, право на создание Поместной Соборной Православной Украинской Церкви будет иметь в первую очередь Украина.

По предварительным сведениям, Архиерейский собор Константинопольской церкви проходит в Стамбуле 1-3 сентября.

Ожидается, что заседание синода Вселенского патриархата, на котором могут подписать Томос о предоставлении Украинской церкви автокефалии, состоится 9-11 октября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", единая поместная Украинская православная церковь позволит объединить страну и укрепить ее независимость. Он уверен, что автокефалия Православной Церкви в Украине является вопросом национальной безопасности страны и мировой геополитики.