Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию

Такое заявление политик сделал 28 августа.

Валенса убежден, что самопожертвование Сенцова ради других, а не себя, а также выбор мирного пути достижения своих целей - это те качества, за которые политзаключенный достойный самого высокого признания.

Как сообщал "УРА-Информ", 25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.