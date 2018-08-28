16:31 28.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100202341:roman_z

Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию

Экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса призвал выдвинуть украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

Лех Валенса предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию

Такое заявление политик сделал 28 августа.

Валенса убежден, что самопожертвование Сенцова ради других, а не себя, а также выбор мирного пути достижения своих целей - это те качества, за которые политзаключенный достойный самого высокого признания.

Как сообщал "УРА-Информ", 25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.


Поделиться
Читайте также:
 
Пункты пропуска на Донбассе с 1 сентября сократят время работы Меркель в ноябре собирается посетить Украину Forbes обнародовал заработки знаменитостей за час - ФОТО Киевлянам придется ждать горячей воды до осени
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив