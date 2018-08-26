В США скончался сенатор Джон Маккейн

Он умер в возрасте 81 года. Как сообщило украинское посольство в США, Маккейн долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья политика объявила о приостановке лечения. 29 августа сенатору должно было исполниться 82 года.

Президент США Дональд Трамп в связи с кончиной политика выразил соболезнования его семье.

В своем Twitter от написал, что высказывает глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатор. Наши сердца и молитвы с вами!,- написал американский лидер.

В свою очередь в украинском посольстве в США отметили, что его огромный вклад в свободу и демократию Украины никогда не будет забыт. Сенатор Маккейн присоединился к украинскому народу на Майдане в Киеве зимой 2013 года, путешествуя на Донбасс в канун нового года 2015, чтобы поднять дух украинских солдат. Посольство Украины выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джона Маккейна. Мы скорбим вместе с вами и американским народом., - говорится в сообщении украинского посольства

Напомним, в июле 2017 года у сенатора обнаружили глиобластому во время операции по удалению гематомы из-под глаза. В том же месяце он перенес операцию на мозге и в конце июля вернулся на работу в Сенат США. Несколько дней назад семья сенатора сообщила об отказе от лечения.

Как сообщал УРА-Информ, сенатор Джон Маккейн неделе перенес операцию в больнице в его домашнем штате Аризона. После хирургического вмешательства законодатель заявил, что чувствовал себя хорошо и намерен вернуться к работе в Вашингтон как можно скорее.