Президенты Сербии и Косово публично выступили за обмен территориями

Они предложили изменить границы двух стран. Как сообщает издание Politico, Европейский союз решительно против такого сценария, так как опасается новой вспышки насилия на Балканах.

Однако на дискуссии в Австрии накануне еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что на этапе переговоров не стоит исключать такого развития событий, но стороны должны обеспечить стабильность в регионе.

Косово намерено достичь юридического соглашения с Сербией. Время сделать это сейчас. У нас есть небольшое окно возможностей. Это не легко. Это очень, очень сложно. Вот почему все должны поддержать это, - заявил лидер Косово Хашим Тачи и призвал Евросоюз поддержать данную инициативу.

Вучич, в свою очередь, раскритиковал реакцию на идею изменения грани и заявил, что Запад в который раз намерен навязать свою волю албанцам и сербам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в США допускают изменение границ между Сербией и Косово.

Однако до этого канцлер Германии Ангела Меркель выступила против любого изменения границ на Балканах.