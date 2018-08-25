Италия отказывается принимать мигрантов из Северной Африки

Об этом передает он написал на своей странице в Facebook.

Праворадикальный политик уверен, что постоянные выплаты Рима в размере 20 млрд евро не решают проблемы с мигрантами и беженцами из Северной Африки. Италия не может в одиночку принимать "всех желающих", другие государства также обязаны подчиняться европейским соглашениям для урегулирования мигрантского кризиса.

"Сегодня ЕС решил вновь повернуться к Италии спиной. ... ЕС не хочет соблюдать принципы, согласованные на последнем Совете ЕС? Мы готовы сократить средства, которые мы предоставляем Евросоюзу", - отмечает Ди Майо.

Министр пригрозил полной остановкой выплат, если никто из европейских государств не примет беженцев итальянской береговой охраны Diciotti, который уже несколько дней стоит в сицилийском порту Катания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство итальянского премьера Конте выдало распоряжение по запрету входа в национальные порты кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу.