14:35 25.08.2018 | Политика | Новости
100202130:roman

Италия отказывается принимать мигрантов из Северной Африки

Вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии "5 звезд" Луиджи Ди Майо намерен существенно сократить финансовые отчисления в бюджеты Евросоюза. 

Италия отказывается принимать мигрантов из Северной Африки

Об этом передает он написал на своей странице в Facebook.

Праворадикальный политик уверен, что постоянные выплаты Рима в размере 20 млрд евро не решают проблемы с мигрантами и беженцами из Северной Африки. Италия не может в одиночку принимать "всех желающих", другие государства также обязаны подчиняться европейским соглашениям для урегулирования мигрантского кризиса.

"Сегодня ЕС решил вновь повернуться к Италии спиной. ... ЕС не хочет соблюдать принципы, согласованные на последнем Совете ЕС? Мы готовы сократить средства, которые мы предоставляем Евросоюзу", - отмечает Ди Майо.

Министр пригрозил полной остановкой выплат, если никто из европейских государств не примет беженцев итальянской береговой охраны Diciotti, который уже несколько дней стоит в сицилийском порту Катания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство итальянского премьера Конте выдало распоряжение по запрету входа в национальные порты кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве загорелся ресторан восточной кухни - ФОТО Трамп считает Австралию "надежным союзников" в Тихом океане В Перу перевернулся пассажирский автобус В Украине стремительно разрастается рынок электрокаров
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив