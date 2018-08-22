Мать Сенцова поговорила с сыном по телефону

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

«Да, вы знаете, это такая радость. Он говорит: «Мама, это я». Верите, говорить не могу, я же его давно не слышала. У меня все трясется, слезы текут, что говорить – вообще не знаю», – рассказала Людмила Сенцова.

Женщина рассказала, что после сообщений, что якобы самолет с Олегом вылетел из Салехарда, ей стало плохо. Но известия об этом оказались ошибочными.

Как сообщал "УРА-Информ", официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Хизер Нойерт призвала власти российской Федерации освободить украинского политзаключенного и режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской тюрьме 100 дней.